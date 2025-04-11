Анна Кошмал показала одномесячную доченьку и как она выросла: "Тонна любви"

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Украинская актриса Анна Кошмал показала редкие кадры со своей доченькой.

Сегодня, 11 апреля, маленькая Софийка отмечает свой первый месяц жизни. По случаю такой особой даты звездная мама устроила крохе, одетой в белоснежное платье, импровизированный фотосет. Так, Кошмал взяла доченьку на руки и наделала снимков дома.

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Также артистка подготовила небольшие подарки для малышки. В частности, заказала воздушный шарик в форме цифры один и сладости с символической надписью. Кроме того, возле Софийки виден и букет цветов.

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Дочь Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

К слову, пока Анна не показывает лицо доченьки. Однако заметно, как за один месяц она выросла и изменилась. Звездная мама поделилась, что статус мамы дочери переполняет ее эмоциями.

"Доченьке уже месяц. Каждый день таю в этих сладких объятиях. Нет слов, только тонна любви", — написала актриса в фотоблоге.

В комментариях под нежной публикацией собралось немало фанов, которые не пожалели поздравительных слов:

Цветочек!

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