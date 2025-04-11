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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
303
Время на прочтение
1 мин

Анна Кошмал показала одномесячную доченьку и как она выросла: "Тонна любви"

Актриса наслаждается материнством.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал показала редкие кадры со своей доченькой.

Сегодня, 11 апреля, маленькая Софийка отмечает свой первый месяц жизни. По случаю такой особой даты звездная мама устроила крохе, одетой в белоснежное платье, импровизированный фотосет. Так, Кошмал взяла доченьку на руки и наделала снимков дома.

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Также артистка подготовила небольшие подарки для малышки. В частности, заказала воздушный шарик в форме цифры один и сладости с символической надписью. Кроме того, возле Софийки виден и букет цветов.

Дочь Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Дочь Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

К слову, пока Анна не показывает лицо доченьки. Однако заметно, как за один месяц она выросла и изменилась. Звездная мама поделилась, что статус мамы дочери переполняет ее эмоциями.

"Доченьке уже месяц. Каждый день таю в этих сладких объятиях. Нет слов, только тонна любви", — написала актриса в фотоблоге.

В комментариях под нежной публикацией собралось немало фанов, которые не пожалели поздравительных слов:

  • Цветочек!

  • Так быстро время пролетело, будто только вчера родилась, а уже месяц

  • Какие вы красивые! Здоровья

Напомним, недавно Ксения Мишина поздравляла сына с днем рождения. Актриса показала его экстремальное хобби и призналась, как материнство ее меняет.

Дата публикации
Количество просмотров
303
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