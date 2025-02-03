Анна Кошмал показала редкие кадры со свадьбы и высказалась о муже, которого скрывает

Сегодня, 3 февраля, в семье актрисы Анны Кошмал праздник.

Муж знаменитости празднует день рождения. В особую дату Анна публично поздравила избранника в фотоблоге. В то же время она вспомнила, какой в свое время была их свадьба, и опубликовала кадры с их церемонии. В частности, поделилась трогательным моментом, как отец ведет ее в роскошном белом платье под венец.

"Мы не снимали нашу свадьбу, осталась только серия фото и видео с телефонов гостей. И вот недавно брат мне говорит: "Смотри, что нашел". Здесь папа ведет меня под венец к моему будущему мужу. Это было семь лет назад и нет, сегодня не наша годовщина свадьбы. Просто одно из самых теплых воспоминаний", — поделилась звезда.

Анна Кошмал с отцом / Фото: instagram.com/smorkovkina

Правда, самого мужа Кошмал на кадрах нет. Все потому, что звезда усердно его скрывает, поскольку уважает решение любимого человека быть непубличным. Тем не менее, актриса адресовала имениннику множество теплых слов и призналась, за что его любит.

"Сегодня другой важный праздник для нашей семьи. День рождения моего загадочного А. Я тебя люблю, потому что не прекращаю тобой восхищаться. Люблю, потому что всегда очень стараешься, за что бы не взялся. Люблю, потому что тебя не волнует мнение окружающих. Люблю, потому что ты видишь людей насквозь, меня в первую очередь. Люблю, потому что ты всегда даешь лучшие советы. Люблю, потому что ты говоришь правду, а не угождаешь. Люблю вза се, что мы уже прошли. Люблю, потому что ты человек поступков. Я так могу продолжать вечность, но просто скажу, что люблю, потому что ты просто есть и наполняешь мою жизнь любовью и поддержкой. С Днем рождения", - восхитила Кошмал поздравлениями.

Напомним, в этот же день Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов празднуют восьмую годовщину брака. Супруги раскрыли, как состоялось предложение руки и сердца, и показали новые фото с празднования.

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