Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
300
Время на прочтение
1 мин

Анна Кошмал показала редкое фото с мужем и как он проводит время с их 7-месячной дочкой

Своего возлюбленного артистка тщательно скрывает от посторонних глаз.

Автор публикации
Валерия Сулима
Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал впервые за долгое время показала своего мужа.

Обычно артистка тщательно скрывает возлюбленного от посторонних глаз. Дело в том, что избранник знаменитости не стремится к публичности, а она же уважает его выбор. Но время от времени звезда радует поклонников контентом с мужем, как и на этот раз.

Супруги на выходных побывали в одном из торговых центров Киева. Анна Кошмал показала, как возлюбленный проводил время с их 7-месячной дочкой. Избранник актрисы носил маленькую Софийку на плечах, а девочка увлеченно разглядывала все вокруг.

"Пересела к папе на шею, слезет не скоро", - пошутила знаменитость.

Муж Анны Кошмал с их дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Муж Анны Кошмал с их дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Правда, мужа, как и дочь, Анна Кошмал показала со спины. Поэтому, разглядеть их лиц не удастся. Актриса пока чтоскрывает от посторонних глаз не только мужа, но и дочь.

Отметим, Анна Кошмал в декабре 2017 года вышла замуж. Уже в июне 2018-го актриса родила сына Мишу. В марте этого года знаменитость стала мамой во второй раз. На свет появилась дочь артистки София. Кстати, недавно Анна Кошмал дала пять полезных советов в материнстве.

Дата публикации
Количество просмотров
300
