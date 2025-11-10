- Дата публикации
Анна Кошмал показала редкое фото с мужем и как он проводит время с их 7-месячной дочкой
Своего возлюбленного артистка тщательно скрывает от посторонних глаз.
Украинская актриса Анна Кошмал впервые за долгое время показала своего мужа.
Обычно артистка тщательно скрывает возлюбленного от посторонних глаз. Дело в том, что избранник знаменитости не стремится к публичности, а она же уважает его выбор. Но время от времени звезда радует поклонников контентом с мужем, как и на этот раз.
Супруги на выходных побывали в одном из торговых центров Киева. Анна Кошмал показала, как возлюбленный проводил время с их 7-месячной дочкой. Избранник актрисы носил маленькую Софийку на плечах, а девочка увлеченно разглядывала все вокруг.
"Пересела к папе на шею, слезет не скоро", - пошутила знаменитость.
Правда, мужа, как и дочь, Анна Кошмал показала со спины. Поэтому, разглядеть их лиц не удастся. Актриса пока чтоскрывает от посторонних глаз не только мужа, но и дочь.
Отметим, Анна Кошмал в декабре 2017 года вышла замуж. Уже в июне 2018-го актриса родила сына Мишу. В марте этого года знаменитость стала мамой во второй раз. На свет появилась дочь артистки София. Кстати, недавно Анна Кошмал дала пять полезных советов в материнстве.