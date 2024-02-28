Анна Кошмал показала редкое фото с мужем и призналась, ревнует ли его к другим

Украинская актриса Анна Кошмал показала редкое фото с возлюбленным, а также призналась, ревнует ли его к другим женщинам.

В частности, знаменитость пообщалась с подписчиками в Instagram. Фанаты же поинтересовались, присутствует ли ревность в ее браке. Актриса честно ответила, что уверена в своем муже и у нее нет оснований ему не доверять. Также артистка опубликовала редкое фото с возлюбленным. Правда, на снимке влюбленные держали друг друга за руку. Лицо мужа Кошмал скрывает уже много лет.

"Не ревную, нет смысла… Знаю, что страшно, как любит меня", – ответила артистка.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Также знаменитость призналась, планирует ли переезд в другую страну. Артистка дала ясно понять, что не хочет жить за границей и будет оставаться в Украине. Кроме того, сын Кошмал пойдет в первый класс. Анна выберет одну из школ Киева.

"Нет! В этом году Миша пойдет в первый класс в Киеве", — поделилась звезда.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно в семье Анны Кошмал был праздник. У мамы знаменитости был день рождения. По случаю праздника актриса показала редкое фото с родным человеком.

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