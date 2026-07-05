Анна Кошмал показала сразу двух подросших детей на отдыхе: как выглядит ее сын и дочь

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Украинская актриса Анна Кошмал впервые за долгое время поделилась редкими семейными кадрами, на которых показала сразу двух своих детей — сына Мишу и маленькую дочь Софию.

В своем Instagram артистка рассказала, что наконец-то отправилась в долгожданный отпуск. Вместе с семьей она снова выбрала для летнего отдыха Грецию, ведь в прошлом году эта страна оставила у них самые лучшие впечатления. Впрочем, на этот раз дорога оказалась гораздо сложнее. По словам Анны, самым большим испытанием стал ночной перелет с годовалой Софией. Девочка капризничала еще в аэропорту, из-за чего начало путешествия оказалось изнурительным.

«На этот раз тоже решили отдохнуть в Греции, но в другой гостинице. В общем, ожидания снова оправдались, но опыт с аэропортом и перелет сюда из Софьей был очень стрессовый и тяжелый. Когда ей было три-четыре месяца, вообще не было никаких проблем. Тем не менее, все уже позади. Пришло время расслабиться и насладиться летом», — поделилась актриса.

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Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

После непростого перелета Кошмал уже успела насладиться первыми днями отдыха и показать серию теплых семейных фотографий. На фото хорошо видно, как подросла ее дочь София, которой сейчас один год и четыре месяца. Также поклонники обратили внимание, что заметно повзрослел и старший сын Михаил.

Сын и дочь Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Дочь Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Кроме того, блогерша затронула вопрос восстановления после вторых родов. Анна показалась в купальнике и рассказала о процессе похудения. По ее словам, длительное время из-за гормонов она не теряла вес, а теперь постепенно вводит спорт и получает желаемый результат.

«Тело потихоньку отпускает все, что пережило. Гормоны стабилизируются, вес снижается, не без труда, конечно, но уже хотя бы работают физические нагрузки. Ибо этой беременностью для меня стало большим открытием, что пока гормоны управляют процессами, не работают никакие методы похудения: ни спорт, ни йога, ни дефицит калорий. Хотя ничего вообще не ешь — единственное, чего можно добиться, это испортить ребенку молоко. Поэтому, девочки, будьте терпеливы к себе и своему телу, дайте себе время, вы прекрасны независимо от веса», — отметила знаменитость.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина показалась на отдыхе с сыном и мужем-военным в Одессе. Звезда посетила важное событие и насладилась солнечным городом.

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