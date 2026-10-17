Анна Кошмал показала свою фигуру до и после второй беременности и ошеломила изменениями

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Украинская актриса Анна Кошмал показала себя до и после второй беременности.

Артистка полтора года назад родила дочь. В своем Instagram знаменитость опубликовала видео и показала, какие трансформации с ее телом произошли за это время. К слову, еще до беременности Анна Кошмал активно занималась йогой и выполняла сверхсложные асаны. Когда знаменитость узнала, что в положении, то не покинула свое хобби. Напротив, Анна Кошмал продолжила занятия с йоги и даже делала сложные стойки с большим животом.

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Когда дочь появилась на свет, актриса постепенно начала возвращаться в форму. Знаменитость не торопилась, а давала своему телу трансформироваться в спокойном ритме. Кстати, актриса возвращалась в форму тоже с помощью йоги. Анна Кошмал говорит, что главное для нее — заботиться о своем здоровье и с любовью относиться к телу.

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«На видео примерно два года моей жизни, всему свое время. Главное любить и заботиться о здоровье», — поделилась актриса.

В комментариях фанаты Анны Кошмал выразили свое восхищение. Они отметили, что это выглядит просто невероятно, когда актриса с немалым животиком выполняет различные упражнения. Также фанаты добавили, что трансформации тела действительно вызывают восхищение.

Вы невероятно крута! А стойка на голове, будучи беременной, — это просто вау!

У вас такая фигура, будто вы и не рожали!

Восхищаюсь вами! Это просто невероятно!

Напомним, недавно певица Камалия раскрыла главный секрет своего похудения. Также артистка ответила на упреки, что якобы колола препарат для диабетиков «Оземпик».

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