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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Анна Кошмал показала свою фигуру до и после второй беременности и ошеломила изменениями

Артистка показала, как поддерживала тело в форме.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал показала себя до и после второй беременности.

Артистка полтора года назад родила дочь. В своем Instagram знаменитость опубликовала видео и показала, какие трансформации с ее телом произошли за это время. К слову, еще до беременности Анна Кошмал активно занималась йогой и выполняла сверхсложные асаны. Когда знаменитость узнала, что в положении, то не покинула свое хобби. Напротив, Анна Кошмал продолжила занятия с йоги и даже делала сложные стойки с большим животом.

Когда дочь появилась на свет, актриса постепенно начала возвращаться в форму. Знаменитость не торопилась, а давала своему телу трансформироваться в спокойном ритме. Кстати, актриса возвращалась в форму тоже с помощью йоги. Анна Кошмал говорит, что главное для нее — заботиться о своем здоровье и с любовью относиться к телу.

«На видео примерно два года моей жизни, всему свое время. Главное любить и заботиться о здоровье», — поделилась актриса.

В комментариях фанаты Анны Кошмал выразили свое восхищение. Они отметили, что это выглядит просто невероятно, когда актриса с немалым животиком выполняет различные упражнения. Также фанаты добавили, что трансформации тела действительно вызывают восхищение.

  • Вы невероятно крута! А стойка на голове, будучи беременной, — это просто вау!

  • У вас такая фигура, будто вы и не рожали!

  • Восхищаюсь вами! Это просто невероятно!

Напомним, недавно певица Камалия раскрыла главный секрет своего похудения. Также артистка ответила на упреки, что якобы колола препарат для диабетиков «Оземпик».

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