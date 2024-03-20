Анна Кошмал показала свою свекровь и поделилась, как проводит с ней время во Львове

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась радостными новостями, что наконец-то приехала в свой любимый Львов.

Знаменитость отправилась в город с театральной труппой, чтобы сыграть спектакль. Но перед мероприятием у актрисы было время, чтобы прогуляться по улицам города. Анна Кошмал поделилась впечатлениями от прогулки, а также рассекретила, что во Львове наконец-то встретилась с родными людьми.

"Сказать, что я довольна, это, наверное, ничего не сказать. Я наконец-то гуляю по своим любимым улицам Львова. Не знаю, я каждый раз приезжаю сюда просто домой. Обожаю этот город. Неважно вообще, какая погода. Даже если бы сейчас лил дождь, я бы пошла гулять. Иду на встречу с родными людьми", — поделилась знаменитость.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

К слову, во Львове актриса встретилась со свекровью. Как призналась Анна, у них с мамой мужа есть важная традиция. Перед спектаклями они обязательно встречаются за чашкой чая в любимом кафе.

"У меня есть традиция здесь — перед спектаклем пить чай с мамой моего мужа", — рассекретила знаменитость.

Анна Кошмал со свекровью / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно Анна Кошмал сообщила о пополнении в ее семье. Родной брат знаменитости стал отцом, а актриса — тетей.

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