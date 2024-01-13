Анна Кошмал показалась на отдыхе в Дубай и осуществила мечту 5-летнего сына

Украинская актриса Анна Кошмал вместе с 5-летним сыном Мишей полетели в Дубай и показали, как проходит их отпуск.

В своем фотоблоге звезда показалась в гостиничном номере, где ее сын обустроил себе кроватку прямо на террасе. А также восхитила кадрами, как парень самостоятельно на английском языке заказывал себе игрушечную машинку с помощью звонка на рецепцию отеля.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Наконец-то понял, зачем все те занятия на английском. Обожает кататься на машинках на территорию отеля", - написала знаменитость.

Также Анна поделилась кадрами с их завтрака. В частности, рассказала о том, что очень часто на столах в отеле можно заметить воронов или кошек, поэтому за приемом пищи нужно быть внимательными.

"Утром приходится бороться за еду с воронами и кошками. Они здесь такие бесстрашные, что вороны могут просто схватить еду из твоей тарелки, как только ты отвернешься. Коты тоже не отстают, и как только ты уйдешь, воруют со стола", - поделилась актриса.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кошмал во время солнечного отпуска с сыном также рассказала об оставшемся в Украине муже. По ее словам, он стремится, чтобы их отдых прошел без всякого стресса. Поэтому посоветовал выключить уведомление о воздушной тревоге в Украине. Однако актриса ответила, что таким образом она будет волноваться еще больше.

"Муж посоветовал выключить оповещения о тревоги, чтобы не волновалась. Но когда они выключены, я волнуюсь еще больше. Проснулась вместе с тревогой в Киеве. Надеюсь, никто не пострадал", - сообщила звезда.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Также актриса рассказала о мечте 5-летнего Миши. Так, звездная мама вместе с сыном посетили тематический парк развлечений Legoland в Дубай.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, своего мужа актриса Анна Кошмал предпочитает не рассекречивать. Впрочем, в конце прошлого года она все же рассказала о подробностях их свадьбы и показала романтическое фото.

Читайте также: