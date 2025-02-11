Анна Кошмал показалась на последних месяцах беременности и призналась, как себя чувствует

Украинская актриса Анна Кошмал, которая недавно рассекретила свой вес, показалась на последних месяцах беременности.

Кошмал в Instagram опубликовала новый снимок с заметно округлым животиком. Она попозировала в облегающем белом платье и, счастливая, положила руки на талию. В предвкушении рождения новой жизни Анна призналась, что чувствует себя отлично. В посте она отметила, что на последних месяцах значительно изменилась ее походка. А кроме того, она иначе стала ощущать ритм жизни и испытывает наслаждение каждым моментом.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Пока я в ожидании перехода на новый уровень Джуманджи, убеждаюсь, какое выносливое и сильное создание — Женщина. Чего только стоит моя уверенная и грациозная походка пингвина. А вообще кайфую сейчас, особенно, когда есть возможность отдохнуть и остановиться в моменте. Поэтому иногда себе напоминаю "хватит чего-то ждать, просто будь тут", – написала беременная звезда.

Напомним, Анна Кошмал тщательно скрывает своего мужа, от которого ждет второго ребенка. Впрочем, недавно она делилась редкими кадрами с их свадьбы и публично обращалась к избраннику.

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