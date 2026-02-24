- Дата публикации
-
Гламур
218
1 мин
Анна Кошмал показалась с 7-летним сыном в больнице и объяснила, что произошло
Артистка показала, как мальчику делали рентген.
Украинская актриса Анна Кошмал показалась с 7-летним сыном в больнице.
Знаменитости вечером 23 февраля пришлось обращаться за помощью к медикам. В Instagram-stories артистка опубликовала фото, на котором Мише делали рентген. Очевидно, у мальчика было подозрение на перелом пальца руки.
Наконец, рентген показал, что кости сына Анны Кошмал целы. Мальчик просто серьезно травмировался, поэтому палец ему все же забинтовали. Артистка также шутит, что хотела успокоить подписчиков и сообщить, что с сыном все в порядке. Однако Миша попросил маму передать, что все на самом деле плохо.
"Главный сюрприз вечера — рентген. Палец не сломал. Я хотела написать, что все хорошо, но он увидел и попросил передать, что все плохо", — поделилась в шутку артистка.
