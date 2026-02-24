Анна Кошмал показалась с 7-летним сыном в больнице и объяснила, что произошло

Анна Кошмал с сыном / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал показалась с 7-летним сыном в больнице.

Знаменитости вечером 23 февраля пришлось обращаться за помощью к медикам. В Instagram-stories артистка опубликовала фото, на котором Мише делали рентген. Очевидно, у мальчика было подозрение на перелом пальца руки.

Сын Анны Кошмал в больнице / © instagram.com/smorkovkina

Наконец, рентген показал, что кости сына Анны Кошмал целы. Мальчик просто серьезно травмировался, поэтому палец ему все же забинтовали. Артистка также шутит, что хотела успокоить подписчиков и сообщить, что с сыном все в порядке. Однако Миша попросил маму передать, что все на самом деле плохо.

"Главный сюрприз вечера — рентген. Палец не сломал. Я хотела написать, что все хорошо, но он увидел и попросил передать, что все плохо", — поделилась в шутку артистка.

Сын Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно актрисе Анне Сагайдачной пришлось обращаться за помощью к врачам. 6-летний сын знаменитости травмировался. Поэтому хирургу пришлось зашивать мальчику рану.