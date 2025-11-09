Анна Кошмал показалась с 7-месячной дочкой и дала пять полезных советов в материнстве

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась теплыми фотографиями в соцсетях.

Анна Кошмал также показала архивные фото со своим маленьким сыном Михаилом и дала советы для мам, которые ожидают первенца. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Даже когда ты внутренне готова к материнству, с появлением первенца ты проживаешь новый опыт с полного нуля. Хочу с вами поделиться советами, которые мне никто не давал, но я бы очень хотела их услышать вовремя», — отметила Кошмал.

Актриса посоветовала отказаться от ожиданий и идеалов соцсетей. Звезда добавила, что отдых является непременной частью для здоровья как мамы, так и ребенка.

«Откажись от своих ожиданий и представлений о том, как это должно быть. Это выглядит не так и ощущается не так, как это транслируют в соцсетях. Отдых — не роскошь, а необходимость. Когда малыш спит, выбирай сон или тишину, а не уборку. Если хочется плакать, надо сесть и хорошо поплакать. Это нормально. Не держи в себе», — отметила знаменитость.

Анна Кошмал с сыном Михаилом / © instagram.com/smorkovkina

Кошмал также подчеркнула, что опыт других не должен определять ваш собственный путь. По мнению актрисы, материнство — это не об идеальных картинках, а о присутствии и заботе.

«Материнство — не об идеальной картинке, а о присутствии. Ты можешь быть уставшей и растерянной — и все равно оставаться лучшей для своего ребенка. Несмотря на опыт подруг или советниц, именно твой остается уникальным. Прислушивайся в первую очередь к себе. Чтобы избежать временной петли, ставь маленькие ежедневные цели: новый маршрут прогулки, физическое и эмоциональное восстановление с помощью разминки, творчество в мелочах, музыка или подкаст», — подытожила Кошмал.

Позже актриса опубликовала нежные кадры с дочкой Софией, на которых видно, как тепло и счастливо они проводят время вместе. Поклонники активно комментировали фото, благодаря звезде за искренность и полезные советы для молодых мам.

Анна Кошмал с дочерью Софией / © instagram.com/smorkovkina

