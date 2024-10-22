Анна Кошмал показалась с мужем и рассекретила, как он с сыном поздравил ее с 30-летием

Украинская актриса Анна Кошмал 22 октября отмечает день рождения.

Более того, в знаменитости в этом году юбилей. Артистке исполняется 30 лет. Одними из первых актрису с праздником поздравили муж и 6-летний сын Миша. В своем Instagram Анна Кошмал показывала, как родные ее приветствовали ее с днем рождения. В частности, они подготовили для именинницы праздничный тортик со свечами.

К слову, в день рождения Анна показала редкое фото со своим возлюбленным. На этот раз знаменитость засветила избранника немного больше, чем обычно. Хотя лицо возлюбленного актриса не показывала, однако заметно, что у него много татуировок на руках.

Анна Кошмал с мужем и сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кроме того, Анна Кошмал подвела личные итоги и призналась, чему научилась за эти годы и что важное для себя осознала.

"Сколько себя помню, я всегда хотела быть старше (не наоборот). Из-за моей миловидной внешности и вида вечного подростка, люди часто относились ко мне несерьезно. Я всегда считала, что именно в 30 начинается настоящий расцвет любой женщины, потому что уже есть опыт, но есть еще молодость и энергия", — призналась актриса.

Беременная Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, сейчас Анна Кошмал ждет рождения второго ребенка. Недавно актриса устроила фотосет, где в черном обтягивающем мини-платье демонстрировала заметно округлый животик.

Читайте также: