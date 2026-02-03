- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 394
- Время на прочтение
- 1 мин
Анна Кошмал показалась с мужем и рассказала о страшной ночи: "От взрывов дом шатало"
Также артистка рассказала о семейном празднике.
Украинская актриса Анна Кошмал показала редкое фото с мужем и рассказала о тревожной ночи дома.
Российские оккупанты в очередной раз массированно обстреляли Киев и область. Анна Кошмал в Instagram-stories говорит, что ночь была тревожной. От вражеских взрывов дом знаменитости шатало. Однако актриса говорит, что на утро жизнь продолжается. В частности, в семье артистки важный праздник — у ее мужа день рождения. Поэтому, конечно, Анна Кошмал не оставила его без поздравлений.
"Как было страшно ночью, от взрывов дом качало как желе на тарелке. А утром семейный праздник, поздравления, подарки и объятия — день рождения любимого. Жизнь не останавливается", — делится артистка.
Анна Кошмал также говорит, что сейчас в ее доме отсутствует отопление и нет света. Тем не менее, артистка очень благодарна службам, которые ликвидируют последствия обстрелов, и военным за защиту.
"Спасибо всем, кто защищал нас ночью, и всем, кто фиксирует последствия. Тепла и света нет, у меня нет никаких претензий к нашим службам, зато есть настроение, любовь и желание жить", — говорит артистка.
Напомним, эта ночь была тревожной и для ведущей нацотбора на "Евровидение-2026". Анна Тульева оказалась в эпицентре обстрелов.