Анна Кошмал показалась с мужем и рассказала о страшной ночи: "От взрывов дом шатало"

Украинская актриса Анна Кошмал показала редкое фото с мужем и рассказала о тревожной ночи дома.

Российские оккупанты в очередной раз массированно обстреляли Киев и область. Анна Кошмал в Instagram-stories говорит, что ночь была тревожной. От вражеских взрывов дом знаменитости шатало. Однако актриса говорит, что на утро жизнь продолжается. В частности, в семье артистки важный праздник — у ее мужа день рождения. Поэтому, конечно, Анна Кошмал не оставила его без поздравлений.

"Как было страшно ночью, от взрывов дом качало как желе на тарелке. А утром семейный праздник, поздравления, подарки и объятия — день рождения любимого. Жизнь не останавливается", — делится артистка.

Анна Кошмал также говорит, что сейчас в ее доме отсутствует отопление и нет света. Тем не менее, артистка очень благодарна службам, которые ликвидируют последствия обстрелов, и военным за защиту.

"Спасибо всем, кто защищал нас ночью, и всем, кто фиксирует последствия. Тепла и света нет, у меня нет никаких претензий к нашим службам, зато есть настроение, любовь и желание жить", — говорит артистка.

