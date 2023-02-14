Анна Кошмал показалась в объятиях мужа и объяснила, почему не понимает праздники всех влюбленных

Украинская актриса Анна Кошмал в День святого Валентина показала редкий снимок со своим мужем.

Хотя знаменитость предпочитает держать личную жизнь в тайне, по случаю праздника артистка сделала исключение. В Instagram Анна опубликовала снимок, на котором ее крепко обнимает возлюбленный. Однако Кошмал не предала своих принципов и не показала лицо мужа.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кроме того, Анна призналась, что не очень понимает такой праздник, как День всех влюбленных. Артистка говорит, что в их семье принято радовать друг друга вне зависимости от даты в календаре. Однако на День святого Валентина Кошмал не откажется от горшка с цветами.

"Откровенно говоря, не очень понимаю этот праздник, ведь у меня есть привычка говорить своей семье, что я их люблю каждый день. Но и не против еще одного повода для появления нового горшка с цветами."Любовь — универсальный растворитель, она растворяет боль, проблемы и горе ". Любят смелые, антоним страха — любовь! Будем проявлять любовь не только к близким, но и к себе! Умножаем ее, пусть она постоянно исцеляет нас и ведет на свет", — поделилась мыслями Анна.

Напомним, недавно Анна Кошмал делилась с поклонниками архивной фотографией. Актриса показала, как выглядела 14 лет назад. Кстати, на снимке знаменитость просто не узнать.

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