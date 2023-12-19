Анна Кошмал показалась в объятиях мужа и рассекретила, как будет праздновать Новый год

Украинская актриса Анна Кошмал показала редкое фото со своим мужем, а также рассекретила, как собирается встречать Новый год.

Артистка поделилась личным в Instagram. В частности, знаменитость пообщалась с поклонниками, а те, в свою очередь, задали немало интересных вопросов. Одним из них было, как Анна планирует встречать 2024 год. Актриса ответила, что будет праздновать Новый год в кругу семьи. Артистка убеждена, что во время войны следует отказаться от громких вечеринок.

"Пока за окном война, все праздники – тихонько дома в кругу семьи, не больше", – ответила артистка.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Также у Кошмала поинтересовались, какая у нее любимая цитата о любви. Отвечая на вопрос, актриса показала редкое фото со своим мужем. На снимке знаменитость предстала в объятиях возлюбленного. Правда, лицо избранника актриса, как всегда, скрыла.

"Любовь – универсальный растворитель. Она растворяет боль, страдания и печаль", — ответила артистка.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно Анна Кошмал рассказывала с ней курьезе, который случился с ней в Одессе. К слову, поездка артистки изначально пошла не по плану.

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