Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал покрестила дочь и впервые полностью показала ее лицо.

По случаю Рождества артистка сделала поклонникам особенный подарок. Знаменитость прекратила скрывать дочь. Ранее актриса хоть и показывала ее, но тщательно оберегала лицо от посторонних глаз.

Однако на Рождество Анна Кошмал полностью познакомила поклонников с 9-месячной Софийкой. Сделала это актриса после крестин. Кстати, знаменитость рассекретила и крестную маму Софийки. Ею стала исполнительный продюсер Виктория.

Анна Кошмал с дочкой и ее крестной / © instagram.com/smorkovkina

Также Анна Кошмал поделилась и фотографиями с 7-летним сыном. Артистка с семьей поздравила фанатов с Рождеством. Актриса пожелала, чтобы особенный праздник принес много объятий, тепла и радостных моментов.

Анна Кошмал с сыном и дочерью / © instagram.com/smorkovkina

"С Рождеством! Любовь - самое большое богатство, давайте его умножать в объятиях сегодня и каждый день. Знакомьтесь с нашей Софийкой и ее крестной Викторией. Спасибо Богу за этих девочек. Этот год стал очень особенным, потому что нас в семье стало больше. Поздравления от всей нашей семьи!" - обратилась к поклонникам артистка.

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Напомним, Анна Кошмал родила дочь в марте, однако от декрета отказалась. Недавно знаменитость объяснила, как совмещает работу с воспитанием детей.