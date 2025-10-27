Анна Кошмал после госпитализации 7-месячной дочери раскрыла, что произошло: "Очень опасная штука"

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал после госпитализации 7-месячной дочери вышла на связь и раскрыла, что произошло.

Артистка ранее сообщила, что ночью ее с маленькой Софией забрали каретой скорой помощи в больницу. Сейчас же знаменитость вышла на связь и объяснила, что произошло. Оказалось, что у маленькой Софии произошла острая аллергическая реакция. Актриса до сих пор не знает, на что именно. Маленькой девочке резко стало плохо, у нее возникла крапивница, ее тошнило, она не могла есть.

Наконец, Анна Кошмал вызвала скорую, где медики оказали всю необходимую помощь. Сейчас артистка вместе с дочкой находится под наблюдением врачей. Актриса также заверила, что с дочкой все в порядке. Знаменитость советует иметь дома лекарства, которые помогают бороться с аллергией.

Дочь Анны Кошмал в больнице / © instagram.com/smorkovkina

"У Фифи (так актриса называет дочь - прим. ред.) произошла острая аллергическая реакция вчера (26 октября - прим. ред.) поздно вечером, самое прикольное - мы не знаем, на что. По телу крапивница и была сильная рвота, много раз, не могла есть. Сейчас все хорошо, мы под наблюдением, потому что аллергия - очень опасная штука", - говорит знаменитость.

