ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
197
Время на прочтение
1 мин

Анна Кошмал после госпитализации 7-месячной дочери раскрыла, что произошло: "Очень опасная штука"

Артистка объяснила, почему ее с маленькой дочкой ночью забрали в больницу каретой скорой помощи.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Анна Кошмал с дочерью

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал после госпитализации 7-месячной дочери вышла на связь и раскрыла, что произошло.

Артистка ранее сообщила, что ночью ее с маленькой Софией забрали каретой скорой помощи в больницу. Сейчас же знаменитость вышла на связь и объяснила, что произошло. Оказалось, что у маленькой Софии произошла острая аллергическая реакция. Актриса до сих пор не знает, на что именно. Маленькой девочке резко стало плохо, у нее возникла крапивница, ее тошнило, она не могла есть.

Наконец, Анна Кошмал вызвала скорую, где медики оказали всю необходимую помощь. Сейчас артистка вместе с дочкой находится под наблюдением врачей. Актриса также заверила, что с дочкой все в порядке. Знаменитость советует иметь дома лекарства, которые помогают бороться с аллергией.

Дочь Анны Кошмал в больнице / © instagram.com/smorkovkina

Дочь Анны Кошмал в больнице / © instagram.com/smorkovkina

"У Фифи (так актриса называет дочь - прим. ред.) произошла острая аллергическая реакция вчера (26 октября - прим. ред.) поздно вечером, самое прикольное - мы не знаем, на что. По телу крапивница и была сильная рвота, много раз, не могла есть. Сейчас все хорошо, мы под наблюдением, потому что аллергия - очень опасная штука", - говорит знаменитость.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук вместе с сыном попадала в больницу. Знаменитости понадобилась помощь медиков, поскольку 9-летний Глеб серьезно травмировался.

Дата публикации
Количество просмотров
197
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie