Анна Кошмал после рождения второго ребенка не может похудеть и объяснила почему: "Все безрезультатно"

Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал призналась, что после рождения второго ребенка не может похудеть.

Артистка еще в марте родила дочь. Знаменитость говорит, что сначала худела, но через месяц после родов вес стал на месте. Анна Кошмал в сторис говорит, что пробовала разные методы, чтобы ее тело вернулось в норму. Артистка экспериментировала с калориями, не ела сладкого, делала различные физические нагрузки, однако желаемого результата не увидела.

"Я не вернулась в свою форму, очевидно. На втором месяце вес просто стал и не двигался, несмотря ни на что: я экспериментировала с калориями, физической нагрузкой, не ела два месяца сладкого, но все безрезультатно", - говорит артистка.

Наконец, Анна Кошмал обратилась за помощью к специалистам. Актрисе объяснили, что вес будет стоять на месте до тех пор, пока она будет кормить дочь грудью. Также знаменитость предостерегли относительно экспериментов с похудением, ведь может исчезнуть молоко. Поэтому, сейчас Анна Кошмал отпустила ситуацию.

"Я прошла кучу консультаций у разных специалистов, и все мне в один голос сказали, что вес никуда не уйдет, пока я кормлю. Это потребность моего тела на данном этапе. Если форсировать похудение, то молоко может вообще исчезнуть. Поэтому я остаюсь пока в своем новом теле, пока откармливаю Софийку, ее здоровье сейчас важнее всего", - добавила артистка.

