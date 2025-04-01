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Анна Кошмал после вторых родов заявила о серьезных проблемах со здоровьем: "Вроде бы подшофе"
Артистка призналась, какой продукт не употребляет уже два года.
Украинская актриса Анна Кошмал, которая недавно родила второго ребенка, пожаловалась на ухудшение состояния здоровья.
По словам артистки, на последних месяцах беременности дочкой она заметила резкое ухудшение зрения. В Instagram Анна отметила, что такое уже прослеживалось и во время вынашивания первенца, сына Миши. Знаменитость объясняет, что без очков чувствует себя как в состоянии алкогольного опьянения. К тому же Кошмал добавила интересный факт – уже несколько лет подряд она не употребляет никакого алкоголя.
"На последних месяцах беременности немного снизилось зрение. В прошлый раз тоже так было. Знаете, я уже два года как полностью отказалась от алкоголя и не планирую возвращаться к этому. Но я поняла, что с моим зрением мне он и не надо. Просто сняла очки — и уже один в один, словно подшофе", — написала Кошмал на фото с дочкой.
Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева озадачила фанов известием о здоровье, показавшись в больничной палате. Звезда вышла на связь и назвала причину госпитализации.