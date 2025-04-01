Анна Кошмал после вторых родов заявила о серьезных проблемах со здоровьем: "Вроде бы подшофе"

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Украинская актриса Анна Кошмал, которая недавно родила второго ребенка, пожаловалась на ухудшение состояния здоровья.

По словам артистки, на последних месяцах беременности дочкой она заметила резкое ухудшение зрения. В Instagram Анна отметила, что такое уже прослеживалось и во время вынашивания первенца, сына Миши. Знаменитость объясняет, что без очков чувствует себя как в состоянии алкогольного опьянения. К тому же Кошмал добавила интересный факт – уже несколько лет подряд она не употребляет никакого алкоголя.

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

"На последних месяцах беременности немного снизилось зрение. В прошлый раз тоже так было. Знаете, я уже два года как полностью отказалась от алкоголя и не планирую возвращаться к этому. Но я поняла, что с моим зрением мне он и не надо. Просто сняла очки — и уже один в один, словно подшофе", — написала Кошмал на фото с дочкой.

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Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева озадачила фанов известием о здоровье, показавшись в больничной палате. Звезда вышла на связь и назвала причину госпитализации.