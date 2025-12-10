Анна Кошмал появилась на публике вместе с мужем и объяснила, почему его скрывает

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Реклама

Украинская актриса Анна Кошмал появилась на публике вместе с мужем, которого тщательно скрывает.

Супруги посетили открытие "Резиденции Санты", что в Киеве на ВДНХ, о чем говорится на проекте "Наодинці з Гламуром". Компанию влюбленным составил их 7-летний сын Миша, а вот 8-месячная дочь София осталась дома. Анна Кошмал говорит, что девочка еще маленькая, и ничего не поймет, поэтому она решила, что той лучше находиться в тепле.

К слову, на событии был муж актрисы. Конечно же, он не светился перед объективами камер. Анна Кошмал говорит, что ее возлюбленный не стремится к публичности, а она же уважает его право на приватность. Если муж не хочет сниматься, то артистка не будет заставлять его этого делать.

Реклама

Анна Кошмал с сыном на открытии "Резиденции Санты" / © instagram.com/smorkovkina

"Я не скрываю мужа, я просто его не публикую в соцсетях. Нет в этом какой-то огромной тайны. У человека просто есть право на какую-то приватность. Я вполне это уважаю, я его понимаю. Не знаю, что тут такого необычного. Я очень ценю приватность своей семьи. Каждый в нашей семье - это личность. Если муж не хочет сниматься, значит это его желание", - объяснила артистка Анне Севастьяновой.

▶️ Полное видео можно посмотреть по этой ссылке: ЦУКЕРКИ та ГРОШІ?! Про, які подарунки від Святого МИКОЛАЮ мріють ДІТИ ЗІРОК

Напомним, недавно актриса Мила Сивацкая полностью показала своего мужа. Артистка устроила с возлюбленным романтический фотосет в Барселоне, куда они переехали в 2024 году.