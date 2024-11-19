Анна Кошмал пожаловалась на мошенников, которые действуют от ее имени, и попросила у фанатов о помощи

Украинская актриса Анна Кошмал пожаловалась на мошенников, которые действуют от ее имени.

В Instagram-stories артистка рассказала, что неизвестные создали аккаунты в разных соцсетях и назвали именем Анны Кошмал и выдают себя за настоящего человека. Актрису это очень возмущает, еще и аккаунты неизвестных набирают подписчиков. Знаменитость беспокоится, что мошенники могут воспользоваться доверием фанатов. Анна Кошмал попросила подписчиков пожаловаться на соответствующие аккаунты, чтобы их заблокировали.

"Друзья, помогите, пожалуйста, избавиться от самозванца! Этот человек беззастенчиво выдает себя за настоящий аккаунт и кто его знает, как может воспользоваться вашим доверием. Меня там заблокировали. Пожалуйтесь на него", — обратилась к фанатам актриса.

Мошенники выдают себя за Анну Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал говорит, что мошенники создали фейковые страницы в соцсетях от ее имени в корыстных целях. В частности, они быстро набирают подписчиков, а затем обманом выманивают средства. Поэтому Анна Кошмал говорит, что такие страницы необходимо быстро заблокировать.

"Там целая куча фейковых страниц в соцсетях от моего имени. Там еще Telegram от моего имени, на который тоже прошу пожаловаться. Сначала они набирают подписчиков обманом, а потом деньги у людей выманивают", — пожаловалась артистка.

Мошенники выдают себя за Анну Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно Анна Кошмал праздновала день рождения. Знаменитости исполнилось 30 лет. Артистка показывала, как муж с сыном поздравляли ее с праздником.

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