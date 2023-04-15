Анна Кошмал прикрыла обнаженный бюст руками в соблазнительной фотосессии

Украинская актриса Анна Кошмал снялась в откровенной фотосессии.

Знаменитость поделилась в своем блоге в Instagram фотографиями из новых съемок. Анна предстала в кадре в обольстительном образе — черных лосинах и прозрачном топе того же цвета, сплетенного из макраме. Лук звезды дополнил золотые украшения. А вот нижнего белья на актрисе не было, так что обнаженную грудь на фото Анна прикрыла руками.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кошмал оставила краткую подпись под новыми фотографиями, добавив только эмоджи в виде черного сердечка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Поклонники актрисы были удивлены такому соблазнительному образу звезды, ведь обычно привыкли видеть ее в другом амплуа. Однако такая откровенность не оттолкнула, а наоборот очаровала фанатов.

Вызовите пожарных!

Это так красиво! Так нежно и сексуально одновременно!

Невероятно хороша!

Вау, какая вы красивая!

Напомним, недавно Кошмал также показалась в женской фотосессии. Актриса похвасталась стройной фигурой в пикантном купальнике.

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