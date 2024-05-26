Анна Кошмал призналась, какой бизнес открыла с мужем и почему скрывает избранника

Украинская актриса Анна Кошмал ответила, почему нигде не показывает своего мужа.

Так, в течение семи лет супружеской жизни актриса не спешит рассекречивать лицо своего мужа. Лишь иногда в фотоблоге Анна делится фотографиями, где в большинстве своем виднеются руки ее возлюбленного или спина. И объясняет это его отказом от публичности. Также артистка призналась, что до полномасштабного вторжения ее избранник работал в кинопроизводственной отрасли.

"Он не хочет, это его желание. А я это поддерживаю. Это мое право, личные границы. Я открытый человек, но есть вещи, в которые я не готова пускать других. Публикую фото только с его разрешения", - рассказала Кошмал в программе "Ближче до зірок".

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

По словам Анны, благодаря дополняющим друг друга чертам характера в их семье царит гармония. Также пара с начала полномасштабного вторжения успешно развивает совместный бизнес натуральной косметики.

"Я могу мечтать и "вижу цель, не вижу препятствий", а вот мой муж мне говорит: "Возвращайся на землю, надо понимать, что есть такие-то и такие-то вещи". Я для него, как успокаивающее, всегда говорю, что все будет хорошо и мы со всем справимся. То есть мы друг для друга незаменимы. Уверена, что на этом держатся самые успешные браки. Мы работали над созданием бренда около полугода до начала полномасштабного. Именно в конце февраля 2022 года мы планировали открытие. Началась большая война, и мы не понимали, кому это все нужно. Но в какой-то момент поняли, что нужно открываться. Потому что мы потеряли нашу работу и не знали, когда наше кинопроизводство заработает", – отметила звезда.

Напомним, недавно Анна Кошмал резко высказалась об актерах-путинистах, с которыми вместе снималась в "Сватах".

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