Анна Кошмал призналась, почему не спешит вернуть прежнюю фигуру после рождения дочери

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась с подписчиками, почему после рождения второго ребенка не торопится вернуться к форме, которая была до беременности.

Вопрос об этом ей задал один из фанатов в сторис в Instagram, и Кошмал дала откровенный ответ. Актриса объяснила, что сейчас главное для нее — сосредоточиться на собственном здоровье и физическом самочувствии, а не на цифрах на весах. В частности, Анна отметила, что во время беременности старшим сыночком Михаилом, звезда набрала всего пять килограммов, тогда как с Софией — 20.

«С Софией я набрала за беременность около 20 килограмм и сейчас ей уже восемь месяцев и я ее до сих пор кормлю почти весь день. Сейчас мой гормональный баланс, который напрямую связан с ГВ (грудное вскармливание — прим. ред.) не позволяет мне уменьшить вес, потому что это такая естественная необходимость моего тела», — отметила Кошмал.

Анна также подчеркнула важность психологического комфорта. Знаменитость призвала поклонников не сосредотачиваться на цифрах, а прежде всего прислушиваться к своим потребностям.

«Только после окончания кормления можно думать о серьезном похудении. Но поддерживать физическую форму и правильно питаться это очень важно независимо ни от чего. если вы до сих пор кормите, то пока отстаньте от себя, если вы уже закончили кормление, то здесь надо просто тратить калорий больше чем вы потребляете. И хочу подчеркнуть обязательно, пожалуйста, сосредоточьтесь на своем здоровье, а не на сантиметрах талии. Очень важно стремиться быть именно здоровой, а не худой», — написала артистка.

