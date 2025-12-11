- Дата публикации
Анна Кошмал раскрыла, как совмещает работу с воспитанием детей: "Не всегда хватает сил"
Артистка призналась, кто ей помогает в уходе за сыном и дочерью.
Украинская актриса Анна Кошмал, которая недавно появилась на публике с мужем, раскрыла, как совмещает работу с воспитанием двоих детей.
Артистка является мамой 7-летнего сына и 8-месячной дочери. В декрет актриса не ушла, а продолжает играть в театре и даже ездит на гастроли. Анна Кошмал на проекте "Наодинці з Гламуром" откровенно говорит, что иногда бывает тяжело, не хватает на все времени и сил. Однако знаменитость адаптируется. Актриса уверяет, что преодолевает все трудности.
"На самом деле такие времена, что надо адаптироваться ко всему. Всюду успевать сложно, но украинские женщины - это, так сказать, не слабая судьба. Ничего страшного. Справляемся, не все успеваю, не всегда хватает сил, но все происходит", - поделилась знаменитость Анне Севастьяновой.
Также у Анны Кошмал есть помощь. Когда актриса занята работой, за детьми присматривают либо муж, либо бабушки. Крайне редко, но все же артистка пользуется услугами няни.
