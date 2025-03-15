Анна Кошмал раскрыла подробности вторых родов и какова была реакция ее сына на новорожденную

Старший сын артистки привыкает к новой роли брата.
Украинская актриса Анна Кошмал, которая недавно во второй раз стала мамой, рассказала о своем опыте родов.
Анна в фотоблоге поделилась, что дочь София родилась на 41-й неделе естественным путем с эпидуральной анестезией. По словам звезды, процесс прошел без проблем, поэтому она даже размышляет о еще одном третьем ребенке.
"Да, Миша родился на 41-й с хвостиком недели, Софийка так же. Я против стимуляции, планового кесарева. Врачи часто любят запугивать, чтобы склонять к плановым родам, но ребенку лучше знать, когда он должен родиться. У нас все прошло супер. С эпидуральной было очень удобно. Можно сказать, Софийка довольно легко появилась на свет. После такого опыта не сложно отважиться и на третьего", - рассказала Кошмал.
Кроме того, актриса призналась, как ее старший сын отреагировал на появление сестры. Анна говорит, что Миша еще адаптируется к новому члену семьи и уже не дождется с ней поиграть.
"Говорит: "О Боже, у нас теперь есть ребенок!" Пока не понимает, что с этим делать, потому что в его представлении сестра это та, с кем он должен был сразу играть. А пока она только ест и спит", — призналась артистка.
Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик показала младшую дочь Адель и ее первые шаги.
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