Анна Кошмал раскрыла подробности вторых родов и какова была реакция ее сына на новорожденную

Украинская актриса Анна Кошмал, которая недавно во второй раз стала мамой, рассказала о своем опыте родов.

Анна в фотоблоге поделилась, что дочь София родилась на 41-й неделе естественным путем с эпидуральной анестезией. По словам звезды, процесс прошел без проблем, поэтому она даже размышляет о еще одном третьем ребенке.

"Да, Миша родился на 41-й с хвостиком недели, Софийка так же. Я против стимуляции, планового кесарева. Врачи часто любят запугивать, чтобы склонять к плановым родам, но ребенку лучше знать, когда он должен родиться. У нас все прошло супер. С эпидуральной было очень удобно. Можно сказать, Софийка довольно легко появилась на свет. После такого опыта не сложно отважиться и на третьего", - рассказала Кошмал.

Анна Кошмал о родах / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кроме того, актриса призналась, как ее старший сын отреагировал на появление сестры. Анна говорит, что Миша еще адаптируется к новому члену семьи и уже не дождется с ней поиграть.

"Говорит: "О Боже, у нас теперь есть ребенок!" Пока не понимает, что с этим делать, потому что в его представлении сестра это та, с кем он должен был сразу играть. А пока она только ест и спит", — призналась артистка.

Анна Кошмал о родах / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик показала младшую дочь Адель и ее первые шаги.

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