Анна Кошмал рассекретила, чем занимается ее муж и как они познакомились

Также артистка поделилась, как у нее протекает вторая беременность.
Украинская актриса Анна Кошмал впервые за долгое время заговорила о своем муже, которого она обычно тщательно скрывает от публики.
В частности, звезда сериалов и кино пообщалась с поклонниками. Артистке задавали разные вопросы, в том числе и те, что касались мужа. У знаменитости поинтересовались, чем занимается ее возлюбленный. Анна не стала скрывать, а ответила, что он никоим образом не связан с театром. У избранника актрисы художественное образование, а познакомились они на съемочной площадке.
"Муж с художественным образованием, познакомились на съемочной площадке в кино. К театру он не имеет отношения", — поделилась артистка.
Также Анна Кошмал рассказала, как у нее протекает вторая беременность. Актриса говорит, что в этот раз ее мучил токсикоз, однако после четвертого месяца знаменитости стало гораздо лучше. По словам Кошмал, она чувствует себя хорошо.
"На этот раз был более длинный и тяжелый токсикоз первый триместр. Но с четвертого месяца, как и в прошлый раз, все хорошо и стабильно, даже несмотря на то, что я еще не в декрете", — поделилась актриса.
Напомним, недавно Анна Кошмал жаловалась, что стала жертвой мошенников. Артистка раскрыла, как они действуют от ее имени.
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