Анна Кошмал рассказала, будет ли ее семья праздновать Новый год: "Настроения почти нет"

Звезда "Сватов" Анна Кошмал поделилась своими планами на празднование Нового года.

Сейчас многие украинцы размышляют над тем, стоит ли устраивать застолье 31 декабря. Поклонники актрисы поинтересовались, что она думает на этот счет.

В сторис в Instagram Кошмал призналась, что настроения праздновать у нее почти нет, но она хочет, чтобы ее 4-летний сын Михаил имел чему порадоваться. Также звезда поделилась фотографией с новогодней фотосессии, устроенной в прошлом году, и отметила, как все изменилось за это время.

Фото: instagram.com/smorkovkina

"Недавно просматривала эту прошлогоднюю серию новогодних фото и будто из другой жизни. Как все может измениться в мгновение ока...Праздничного настроения почти нет, но хочу подарить хоть немного праздника своему Мишке. Уже давно ничего не планирует, уже как получится", — ответила Анна.

Ранее Анна Кошмал показала, как выглядела в юности.

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