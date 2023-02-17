Анна Кошмал рассмешила историей, как ее с сыном на руках приняли за несовершеннолетнюю мамочку

Забавная ситуация произошла из-за молодого вида актрисы.
Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал рассказала, как однажды с ней произошел курьезный момент из-за ее молодого вида.
28-летняя актриса вспомнила, как однажды на улице качала маленького сына, когда мимо нее проходила пожилая женщина. Дама приняла Кошмал за несовершеннолетнюю девушку, которая уже стала мамой.
"Мишка был меньше. Сонный, я его качала на ручках и что-то припевала, чтобы засыпал. Проходит мимо пожилая дама и говорит: "Боже, ребенок, тебе же лет 13, а уже имеешь дитя", покачала головой и ушла", — рассказала Кошмал в Instagram.
Актриса призналась, что такие ситуации случаются с ней довольно часто. Но Анна не одна сталкивалась с подобным, в ответ на ее историю поклонницы звезды также рассказали свои забавные случаи с возрастом.
"Девушки, вы меня понимаете! Бережем молодость максимально", — пошутила Кошмал.
Отметим, что Анна Кошмал вышла замуж в 2017 году. Имя и внешность своего мужа звезда скрывает. В 2018 году у супругов родился сын Михаил.
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