Анна Кошмал рассмешила историей, как ее с сыном на руках приняли за несовершеннолетнюю мамочку

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал рассказала, как однажды с ней произошел курьезный момент из-за ее молодого вида.

28-летняя актриса вспомнила, как однажды на улице качала маленького сына, когда мимо нее проходила пожилая женщина. Дама приняла Кошмал за несовершеннолетнюю девушку, которая уже стала мамой.

"Мишка был меньше. Сонный, я его качала на ручках и что-то припевала, чтобы засыпал. Проходит мимо пожилая дама и говорит: "Боже, ребенок, тебе же лет 13, а уже имеешь дитя", покачала головой и ушла", — рассказала Кошмал в Instagram.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Актриса призналась, что такие ситуации случаются с ней довольно часто. Но Анна не одна сталкивалась с подобным, в ответ на ее историю поклонницы звезды также рассказали свои забавные случаи с возрастом.

"Девушки, вы меня понимаете! Бережем молодость максимально", — пошутила Кошмал.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Отметим, что Анна Кошмал вышла замуж в 2017 году. Имя и внешность своего мужа звезда скрывает. В 2018 году у супругов родился сын Михаил.

Читайте также: