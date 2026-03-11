Анна Кошмал растрогала редкими фото дочери в ее первый день рождения

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась редкими семейными фотографиями и показала, как за год подросла ее дочь София. По случаю первого дня рождения девочки артистка опубликовала серию фотографий, на которых собраны самые теплые моменты от первых месяцев ее жизни.

В подписи к кадрам актриса призналась, что появление дочери стало для нее новым этапом материнства и принесло в семью еще больше радости.

«Уже целый год! Год нашей жемчужинке Софии. Она пришла к нам умножать любовь в сотни, мы все таем от этой неземной красоты и счастья. Фифи дала мне совершенно новый материнский опыт и показала, что дети могут быть настолько разными, что все снова как впервые», — написала Кошмал.

Актриса также призналась, что старается не терять ни одного мгновения рядом с малышкой, ведь первые годы детства проходят очень быстро.

В публикации Анна Кошмал собрала фотографии разных периодов: от кадра из роддома, где она держит новорожденную дочь, до домашних моментов из повседневной жизни. Есть также фото с прогулок и поездок, которые показывают, как менялась София в течение первого года.

На праздничных снимках именинница позирует в нежном образе — пышном платье цвета айвори с декоративными элементами. Ее наряд дополняет повязка с бантиком и маленькие розовые пинетки. Девочка улыбается на руках у мамы, а позади видно праздничную фотозону: арку из бело-розовых воздушных шариков, большую цифру «1» и надпись с ее именем.

