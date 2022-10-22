Анна Кошмал с большим букетом цветов рассказала об особом дне в своей жизни

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась милой фотографией в честь дня своего рождения и поразмышляла, как для нее прошел этот год.

На своей странице в Instagram Анна позировала в сине-желтом колпаке с большим букетом белых цветов и подарками.

Под фотографией Кошмал поделилась, что для нее число 22 имеет особое значение не только потому, что в этот день она отмечает день рождения, но и потому, что вообще считает его счастливым. Актриса уверена, что двойное "22" в дате ее рождения в этом году это хороший знак.

Анна Кошмал

"И хотя это был самый короткий год в моей жизни, я очень благодарна судьбе, родным и близким за то, что я сегодня улыбаюсь и могу всех обнять! Желание загадываю одно на нас всех! Говорят, нельзя говорить какое, потому что не сбудется, но вы же сами знаете что именно я загадала", — написала Анна.

В комментариях звезду "Сватов" поздравили ее поклонники и звездные коллеги.

Анюта, поздравляю, от души! Будь счастлива, да хранит Бог! (Анна Сагайдачна)

Мирного неба, победы, любимой работы и еще больше счастливых моментов! (Елена Светлицкая)

С днем рождения, красавица! (Алина Доротюк)

Напомним, ранее Анна Кошмал показала гневные сообщения, которые ей посылают российские актеры из сериала "Сваты".

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