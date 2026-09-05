Анна Кошмал с детьми сбежала из города и похвасталась их отдыхом на природе

Анна Кошмал с сыном и дочерью / © instagram.com/smorkovkina

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Украинская актриса Анна Кошмал детьми сбежала из города.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. Правда, артистка с семьей уехала только на выходные. В частности, они решили отдохнуть на природе от городской суеты. Ради этого артистка арендовала домик в Киевской области.

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Анна Кошмал уже успела похвастаться их спокойными выходными. Семья наслаждается тишиной среди леса и любуется невероятными видами.

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«На выходные сбежали из города», — коротко поделилась актриса.

Анна Кошмал с детьми / © instagram.com/smorkovkina

Кстати, без активностей тоже не обходится. Анна Кошмал вместе с сыном Мишей решила исследовать местность и устроила прогулку на велосипеде. Правда, с ними случился конфуз. Анна Кошмал вместе с сыном сбилась с маршрута и доехала до соседнего населенного пункта.

«Через минут 10 мы поймем, что сбились с маршрута и поехали в соседний населенный пункт», — призналась артистка.

Анна Кошмал с сыном / © instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно 8-летний сын Анны Кошмал дал импровизированное интервью. Миша выдал, чего боится его мама и на что она тратит деньги.

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