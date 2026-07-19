Анна Кошмал с детьми заболела после возвращения из отдыха за границей и раскрыла их симптомы

Анна Кошмал с детьми / © instagram.com/smorkovkina

Реклама

Украинская актриса Анна Кошмал после возвращения из отдыха з-за границы пожаловалась на болезнь.

Артистка вместе с детьми наслаждалась отпуском в Греции. Недавно они вернулись в Украину. Засиживаться дома семейство не стало, а отправилось на дачу. Однако там состояние Анны Кошмал и ее детей ухудшилось. Актриса призналась, что они все заболели.

В частности, в знаменитости, ее сына и дочери поднялась температура, их мучил насморк, кашель, а также бессонница. Актриса говорит, что в настоящее время исчезла из соцсетей, ведь ей было не до активности.

Реклама

«Приехали мы с детьми на дачу и дружно заболели. Температуры у всех, насморк, кашель, бессонные ночи… Ну, и у меня случился непринужденный детокс от социальных сетей, потому что некогда. Думаю, ничего страшного, что может произойти. Открываю я Instagram, Threads, Telegram-каналы…», — поделилась знаменитость.

Дети Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно актриса Яна Глущенко жаловалась, что вместе с 8-летним сыном заболела в отпуске за границей. Артистка уже призналась, что их беспокоит.

Новости партнеров