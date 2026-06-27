Анна Кошмал с размахом отпраздновала 8-летие сына-копии и рассекретила, что ему подарила

Анна Кошмал с сыном / © instagram.com/smorkovkina

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Украинская актриса Анна Кошмал 26 июня праздновала день рождения своего первенца — сына Миши.

Мальчику уже исполнилось 8 лет. Конечно, звездная мамочка одной из первых поздравила его с особенной датой. Анна Кошмал опубликовала ряд фотографий с Мишей, которого она называет своей мини-копией, и адресовала ему теплые слова.

Анна Кошмал с сыном / © instagram.com/smorkovkina

«День рождения у моего ангела и мини-близнеца Миши! 8 лет как мы вместе в этом мире! Спасибо за все самое лучшее, что ты принес в нашу жизнь! Люблю», — обратилась к сыну артистка.

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В день рождения Миши знаменитость осуществила его мечту. Актриса подарила сыну игрушечный кухонный набор. Правда, это не просто мелкие игрушки, а полноценная имитация кухни.

Анна Кошмал с сыном / © instagram.com/smorkovkina

Кроме того, Анна Кошмал показала, как с размахом отмечала день рождения сына. Миша позвал своих друзей, а артистка отвезла их в игровую комнату, что расположена в одном из торговых центров Киева. Там они катались на аттракционах, развлекались, ели вкусную еду.

Кстати, как оказалось, Миша увлекается сериалом «Очень странные дела», так что и его день рождения был в соответствующем стиле. Артистка заказала тортик, которые соотвествовал стилистике ленты. Аниматоры превратились в героев «Очень странных дел».

Анна Кошмал с сыном / © instagram.com/smorkovkina

«Мишо выбрал программу с тематикой „Очень странные дела“. Дети так любят все мистическое», — отметила артистка.

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Напомним, недавно Анна Кошмал на редком фото засветила своего мужа. Артистка делилась, как они в кругу семьи праздновали День отца.

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