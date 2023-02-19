Анна Кошмал шокировала видео, как в обтягивающем комбинезоне стоит вверх ногами: "Маленькие достижения"

Украинская актриса Анна Кошмал уже долгое время занимается йогой и может с легкостью сделать немало сложных асан.

В Instagram-stories артистка похвасталась, что ей на днях удалось войти в ширшасану. То есть звезда сделала стойку на голове и подняла прямые ноги вверх.

Результат своего достижения Кошмал показала на видео. Анна в специальном обтягивающем комбинезоне стала на голову, подняла прямые ноги вверх, потом сделала в воздухе полушпагат, снова подняла прямые ноги вверх и опустилась на пол.

"Мои маленькие достижения. Впервые смогла войти в ширшасану (стойка на голове) с прямыми ногами. В последнее время такие продуктивные практики, столько сил генерируется, столько желаний осуществляется, радуюсь и получаю огромное удовольствие. Счастье в труде и развитии", — поделилась Анна.

Напомним, недавно актриса поделилась забавной ситуацией, которая произошла с ней во время прогулки с сыном. Пожилая женщина приняла Кошмал за несовершеннолетнюю мамочку и попыталась пристыдить.

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