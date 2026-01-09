Анна Кошмал шокировала вторым "прилетом" возле ее дома за последние полтора месяца: "Погибли люди"

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал сообщила о втором вражеском "прилете" возле ее дома за последние полтора месяца.

В конце ноября 2025 года артистка говорила о попадании по соседнему подъезду. Прошло полтора месяца и актриса призналась, что снова совсем рядом от ее дома попал вражеский снаряд.

Произошло это в ночь на 9 января. Российские оккупанты массированно обстреляли Киев. Захватчики атаковали столицу дронами и ракетами. К сожалению, попаданий не удалось избежать, одно из которых было совсем рядом с домом Анны Кошмал. Артистка признается, что они с семьей не на шутку испугались.

"С нами все в порядке, спасибо, что пережили эту ночь. Совсем рядом снова "прилет". Вышли с Мишей посмотреть на это собственными глазами...Погибли люди...Ужас", – говорит артистка.

Анна Кошмал с сыном / © instagram.com/smorkovkina

Сейчас дома у Анны Кошмал нет электроэнергии, воды и отопления. Поэтому знаменитость прогуливается с сыном во дворе. Также артистка выразила благодарность энергетикам, которые, несмотря на погодные условия, ликвидируют последствия обстрелов.

"Не могу представить, какой это титанический труд – восстанавливать разрушения, особенно сегодня (9 января – прим. ред.), когда на улице минус 8, телефон пишет, что ощущается как минус 18", – поделилась артистка.

Напомним, недавно представительница Украины на "Детском Евровидении-2025" София Нерсесян сообщила, что во время обстрела российский дрон разрушил ее дом. Юная певица показала, как сейчас выглядит ее жилище.