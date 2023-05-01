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Анна Кошмал стала вверх ногами и сделала шпагат в воздухе: "То и делаю, что вставляю кости"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
66
Время на прочтение
1 мин
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Анна Кошмал стала вверх ногами и сделала шпагат в воздухе: "То и делаю, что вставляю кости"

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Артистка похвасталась гибким телом.

Украинская актриса Анна Кошмал продемонстрировала отличную физическую форму.

В своем Instagram артистка опубликовала ролик, на котором она занимается йогой. На видео Анна изображена в черном обтягивающем комбинезоне. Актриса лежала на спине, однако впоследствии оперлась на локти, выгнулась и сделала продольный шпагат в воздухе.

"Уровень повышен! Аня наконец-то поднялась на локти", — поделилась своими достижениями актриса.

Тем временем подписчики и коллеги артистки были просто ошеломлены. Актриса Анастасия Цимбалару в шутку поинтересовалась, как Анна делает все те движения: "Ты какая-то женщина без костей! Как ты это делаешь?".

Артистка в своем ответе коллеге тоже пошутила: "Только то делаю, что вставляю кости"

Напомним, недавно Анна Кошмал порадовала поклонников пикантным контентом. Артистка в наряде с вырезами показала идеальную фигуру.

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Дата публикации
Просмотры
66
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