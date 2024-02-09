Анна Кошмал умилила, как 5-летний сын поддерживал ее во время сложной асаны из йоги

Украинская актриса Анна Кошмал является ярой поклонницей здорового образа жизни и любит йогу.

На странице в Instagram знаменитость поделилась видео, как она делала сложную асану из йоги – ширшасана. В ролике Кошмал становится вверх ногами, а тем временем 5-летний сын звезды Михаил контролирует движения мамы и говорит, когда ей остановиться:

"Все же оставлю видео со своим начальником здесь. Ну уж очень хочу, чтобы соцсети мне напоминали о таком через годы", — прокомментировала видео Кошмал.

Анна Кошмал показала, как делала сложную асану из йоги под наблюдением 5-летнего сына

После того, как артистка закончила асану и начала отдыхать, сын знаменитости, проникшись тем, что маме было сложно, начал ее целовать. Этот момент очень умилил подписчиков страницы Кошмал:

Боже, какая нежность. Это прекрасно

Как любит мамочку! Прекрасный мамин пример для маленького

Какая молодец! А сын будто поддерживает и страхует! Молодцы

Какая прелесть! Какой же растет мужчина у вас, Анна!

Напомним, недавно Анна Кошмал делилась редким фото со своим мужем Иваном. Артистка показала романтический кадр, на котором они с возлюбленным предстали в фемили лугах.

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