Анна Кошмал умилила, как 5-летний сын поддерживал ее во время сложной асаны из йоги

Артистка продемонстрировала возможности своего тела.
Украинская актриса Анна Кошмал является ярой поклонницей здорового образа жизни и любит йогу.
На странице в Instagram знаменитость поделилась видео, как она делала сложную асану из йоги – ширшасана. В ролике Кошмал становится вверх ногами, а тем временем 5-летний сын звезды Михаил контролирует движения мамы и говорит, когда ей остановиться:
"Все же оставлю видео со своим начальником здесь. Ну уж очень хочу, чтобы соцсети мне напоминали о таком через годы", — прокомментировала видео Кошмал.
После того, как артистка закончила асану и начала отдыхать, сын знаменитости, проникшись тем, что маме было сложно, начал ее целовать. Этот момент очень умилил подписчиков страницы Кошмал:
- Боже, какая нежность. Это прекрасно
- Как любит мамочку! Прекрасный мамин пример для маленького
- Какая молодец! А сын будто поддерживает и страхует! Молодцы
- Какая прелесть! Какой же растет мужчина у вас, Анна!
Напомним, недавно Анна Кошмал делилась редким фото со своим мужем Иваном. Артистка показала романтический кадр, на котором они с возлюбленным предстали в фемили лугах.
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