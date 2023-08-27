Анна Кошмал в корсете посветила стройными ножками и призналась, сколько раз в день питается

Украинская актриса Анна Кошмал похвасталась своей стройной фигурой.

Новым соблазнительным фото звезда сериала "Сваты" поделилась в Instagram-stories, отвечая на вопросы своих поклонников. Кошмал позировала на фотографии в черном тесном черном корсете с кружевом, который подчеркнул все ее прелести. Также актриса продемонстрировала свои подтянутые ножки.

В подписи на фото Анна ответила фанам на вопрос о своем питании. Как призналась знаменитость, в течение дня у нее есть только один полноценный прием пищи.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"У меня полноценный прием пищи только один – обед. Утром и вечером легкие перекусы, в основном – фрукты и орехи", — поделилась Кошмал.

К тому же, как давно рассказывала актриса, уже много лет она не употребляет мясо и является вегетарианкой. Кроме того, Анна активно занимается йогой.

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