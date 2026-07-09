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Анна Кошмал в купальнике ошеломила стойкой на голове
Даже во время отдыха артистка продолжает заниматься спортом.
Украинская актриса Анна Кошмал ошеломила стойкой на голове.
Знаменитость сейчас находится на отдыхе. Артистка отправилась в отпуск за границу, чтобы провести время у моря Греции. Компанию Анне Кошмал составили сын и дочь. Кроме того, с ней поехали мама и свекровь.
Благодаря родным людям, которые присматривают за детьми, у актрисы достаточно свободного времени для себя. Но знаменитость не только наслаждается плаванием в море, посещением заведений, но и занимается спортом. Анна Кошмал даже уже может похвастаться отличными результатами.
В частности, актриса наконец-то смогла повторить свою стойку на голове. Знаменитость показалась в белом сплошном купальнике, оперлась на руки и голову, подняла ноги вверх и смогла выпрямить тело. Раньше Анна Кошмал довольно часто выполняла это упражнение, но после родов ей это давалось тяжело. Актриса очень радуется, что ей наконец-то это удалось. Правда, она не уверена, что после возвращения домой снова сможет это с легкостью повторить.
«Лучший сувенир из путешествия — воссоединение с собой. Не факт, что я доставлю этот сувенир домой, но я над этим работаю. Все приходит и идет, а я остаюсь», — поделилась артистка.
Напомним, недавно Анна Кошмал показала сразу двоих подросших детей на отдыхе. Также знаменитость рассказывала о нелегком начале отпуска.