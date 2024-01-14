Анна Кошмал в купальнике похвасталась безупречной фигурой и рассекретила, куда уехала в отпуск

Знаменитость на отдых отправилась не сама, а с сыном.

Украинская актриса Анна Кошмал вместе с 5-летним сыном Мишей наслаждается отпуском.

В своем Instagram артистка делится, как проходит их отдых. Знаменитость рассекретила, где именно они сейчас находятся. Анна Кошмал выбрала для отпуска небольшой и тихий город Рас-эль-Хайма в ОАЭ. Как призналась знаменитость, там мало людей и нет громких вечеринок. Актриса говорит, что это был для нее самый лучший вариант, ведь ехать куда-то дальше с маленьким сыном она не решилась.

"Для отдыха я выбрала для нас тихий маленький городок Рас-эль-Хайма, что в ОАЭ. Здесь супер тихо, никаких вечеринок, музыки, тотальная тишина, очень теплое море, мало людей и сервис высокого уровня. Лететь сама на дальние острова с малым я не решилась. Это был самый близкий хороший вариант", — поделилась знаменитость.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал уже успела покупаться в море и похвастаться своей изрядно стройной и безупречной фигурой. Актриса показалась в купальнике, который подчеркнул ее подтянутые формы. К слову, артистка достигла такой стройности благодаря правильному питанию и занятиям с йоги.

"Цвета в этом году синий и черный. Так что я нашла идеальный практический купальник. Люблю простые и одновременно изысканные вещи", — отметила артистка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно певица Алина Гросу ошеломила пышными формами в купальнике. Знаменитость похвасталась, как отдыхала в Буковеле.

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