Анна Кошмал в меховой жилетке на голое тело показала, как выглядела 10 лет назад

Украинская актриса Анна Кошмал показала, как выглядела 10 лет назад.

В своем Instagram знаменитость порадовала поклонников архивным фото, где ей было всего 20 лет. На снимке артистка предстала с короткими волосами, собранными в прическу с кудрями. Анна Кошмал показалась в меховой жилетке, под которой не было бюстгальтера, и в нижнем белье. К слову, актриса тогда как раз снималась в профессиональном фотосете и позировала перед камерой в гардеробной, делая вид, будто бы выбирает одежду.

Анна Кошмал просто ошеломила своей очень стройной и подтянутой фигурой. Также на фото артистка засветила плоский животик.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Когда Facebook выдает тебе опубликованные фото в этот день 10 лет назад", – поделилась актриса.

Напомним, сейчас Анна Кошмал ждет рождения второго ребенка. Во время беременности знаменитость не забывает о спорте. Недавно актриса удивляла, как с большим округлым животиком делает стойку вверх ногами и шпагат в воздухе.

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