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Анна Кошмал в наряде с пикантными вырезами показала соблазнительные изгибы тела

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
679
Время на прочтение
1 мин
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Анна Кошмал в наряде с пикантными вырезами показала соблазнительные изгибы тела

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Знаменитость устроила пикантный, но одновременно элегантный фотосет.

Украинская актриса Анна Кошмал порадовала поклонников откровенным контентом.

Знаменитость устроила фотосет и поделилась его результатами в фотоблоге. Артистка позировала перед камерой в черном обтягивающем наряде с пикантными разрезами. Образ Анна дополнила золотистыми украшениями и туфлями на каблуке.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Тем временем пикантный, но вместе с тем элегантный наряд удачно подчеркнул обольстительные изгибы тела Кошмал.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Актриса решила фотографии опубликовать без подписи. А вот подписчики знаменитости просто засыпали кумира комплиментами и отметили, что ей такой образ очень сильно подходит: "Какая утонченность, женственность и грация, вау", "Какой красивый образ, вроде бы и сексуально, но одновременно изящно, не вульгарно", "роскошная".

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, Анна Кошмал держит фигуру в тонусе благодаря йоге. Актриса постоянно ею занимается и время от времени показывает поклонникам свои достижения. Недавно знаменитость демонстрировала, как выполнит сверхсложную асану.

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Дата публикации
Просмотры
679
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