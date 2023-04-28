Анна Кошмал в наряде с пикантными вырезами показала соблазнительные изгибы тела

Украинская актриса Анна Кошмал порадовала поклонников откровенным контентом.

Знаменитость устроила фотосет и поделилась его результатами в фотоблоге. Артистка позировала перед камерой в черном обтягивающем наряде с пикантными разрезами. Образ Анна дополнила золотистыми украшениями и туфлями на каблуке.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Тем временем пикантный, но вместе с тем элегантный наряд удачно подчеркнул обольстительные изгибы тела Кошмал.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Актриса решила фотографии опубликовать без подписи. А вот подписчики знаменитости просто засыпали кумира комплиментами и отметили, что ей такой образ очень сильно подходит: "Какая утонченность, женственность и грация, вау", "Какой красивый образ, вроде бы и сексуально, но одновременно изящно, не вульгарно", "роскошная".

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, Анна Кошмал держит фигуру в тонусе благодаря йоге. Актриса постоянно ею занимается и время от времени показывает поклонникам свои достижения. Недавно знаменитость демонстрировала, как выполнит сверхсложную асану.

Читайте также: