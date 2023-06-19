Анна Кошмал в нежном платье очаровала фанов своей женственностью

Звезда сериала "Сваты" поделилась новым фото.
Украинская актриса Анна Кошмал продемонстрировала поклонникам свою красоту и женственность.
В своем фотоблоге в Instagram знаменитость поделилась хорошей фотографией из новой фотосессии. В кадре Кошмал предстала в очень утонченном образе.
Для фотосессии актриса выбрала платье в бельевом стиле молочного цвета на тоненьких бретельках, которое дополнила выразительными золотыми украшениями — двумя разными цепочками и большими серьгами. Волосы Анна оставила расплетенными, а также дополнила образ чудесным макияжем.
"Цвести", — лаконично подписала фото актриса.
Поклонники в комментариях засыпали любимую звезду комплиментами: "Краля", "Очень красивая", "Можно потерять дар речи", "Вы просто волшебная", "Невероятно красивая".
Напомним, что совсем недавно Кошмал заставила своих фанатов волноваться, ведь внезапно исчезла из соцсетей.
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