Анна Кошмал в нежном платье очаровала своей женственностью на сказочных фото

Актриса примерила легкий образ.
Украинская актриса Анна Кошмал продемонстрировала свою женственность в новой фотосессии.
Хорошими фотографиями с поклонниками звезда "Сватов" поделилась на своей странице в Instagram. Кошмал опубликовала фото, на которых позировала среди зеленого сада в легком белом платье с цветочным рисунком.
Легкий наряд с разрезом открыл стройные ножки звезды и хрупкие ключицы, а также подчеркнул ее женственность. Образ дополнил легкий макияж и распущенные волосы.
В подписи к подборке фотографий Кошмал обратилась к нашим защитникам и защитницам со словами благодарности.
"Благодарю каждого и каждого, кто защищает наше спокойствие", — написала актриса.
В комментариях поклонники звезды поддержали ее, а также сделали множество комплиментов ее нежному образу: "Невероятно красивая", "Сказочная", "Принцесса из сказок", "Такая нежная".
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