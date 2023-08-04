Анна Кошмал в нежном платье очаровала своей женственностью на сказочных фото

Украинская актриса Анна Кошмал продемонстрировала свою женственность в новой фотосессии.

Хорошими фотографиями с поклонниками звезда "Сватов" поделилась на своей странице в Instagram. Кошмал опубликовала фото, на которых позировала среди зеленого сада в легком белом платье с цветочным рисунком.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Легкий наряд с разрезом открыл стройные ножки звезды и хрупкие ключицы, а также подчеркнул ее женственность. Образ дополнил легкий макияж и распущенные волосы.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

В подписи к подборке фотографий Кошмал обратилась к нашим защитникам и защитницам со словами благодарности.

"Благодарю каждого и каждого, кто защищает наше спокойствие", — написала актриса.

В комментариях поклонники звезды поддержали ее, а также сделали множество комплиментов ее нежному образу: "Невероятно красивая", "Сказочная", "Принцесса из сказок", "Такая нежная".

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

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