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Анна Кошмал в облегающем наряде ошеломила своей фантастической растяжкой

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
298
Время на прочтение
1 мин
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Анна Кошмал в облегающем наряде ошеломила своей фантастической растяжкой

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Звезда показала, как занимается йогой.

Украинская актриса Анна Кошмал удивила поклонников своими умениями.

Уже долгое время знаменитость занимается йогой и уже смогла добиться немалых результатов и улучшить свою физическую форму. В своих Instagram-stories Кошмал ошеломила фанатов тем, как делает сверхсложные асаны.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Актриса в облегающих лосинах и коротеньком топе показала, как легко может встать на голову из стоячего положения и выровнять ноги в воздухе, да еще и при этом держа в руках телефон. Однако, по словам звезды, она считает, что ей еще предстоит работа над этим трюком.

"Пытаюсь осилить новый мирор-челлендж, но еще нужно поработать", — написала Кошмал.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Также Анна продемонстрировала фантастическую растяжку на коврике и удивила своим поперечным шпагатом. Как отметила актриса, именно занятия йогой помогают ей держать себя в форме.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Наконец-то имею пространство для полноценной практики. Это единственное, на чем держится моя спина и поясница", — поделилась Кошмал.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

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Дата публикации
Просмотры
298
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