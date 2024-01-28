Анна Кошмал в образе игривой учительницы посветила стройными ножками и обнаженным животом

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась с поклонниками снимками из новой фотосессии.

В Instagram артистка поделилась серией фотографий, на которых предстала в образе дерзкой учительницы. На фотографиях Кошмал позирует в сером костюме из пиджака и мини-юбки, а также в голубой рубашке и сером свитере.

Суровости и в то же время обольстительности образу актрисы добавили очки, подобранные волосы и нюдовый макияж. Эти кадры звезда сопроводила только смайликами в виде бабочки и звезды.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Зато подписчики страницы Кошмал бросились наперебой делать ей комплименты под постом и восхищаться ее актерским талантом:

Аня, какая ты разная и прекрасная

Почему у меня не было такого преподавателя, когда я учился?

Удивительная девушка и невероятные кадры

Вам так идут очки, сразу сексуальности вдвое

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, на днях Анна Кошмал ошеломила историей о том, как в Кишиневе, где была проездом, встретила пророссийских местных жителей. Они смеялись над Кошмал, которая отказалась говорить по-русски и порадовалась, что Россия оккупировала Украину. Кое-кто из местных назвал Кошмал "российской" актрисой.

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