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Анна Кошмал в обтягивающем наряде увлекла фанов исполнением сверхсложной асаны из йоги.

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
888
Время на прочтение
1 мин
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Анна Кошмал в обтягивающем наряде увлекла фанов исполнением сверхсложной асаны из йоги.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Актриса показала, как делает шпагат в воздухе.

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал уже давно практикует йогу и время от времени удивляет поклонников новыми достижениями.

В этот раз актриса поделилась видео в Instagram, на котором показала сверхсложную асану. Кошмал в обтягивающем спортивном наряде ловко встала на руки вверх ногами и сделала потрясающий шпагат в воздухе.

В посте под роликом актриса поделилась, почему занимается йогой, и как этот вид спорта помогает ей держаться в столь сложное время.

"Как держаться? Йога помогает снизить стресс; Йога помогает чувствовать себя лучше, более энергичным и все более уравновешенным; Йога улучшает и углубляет дыхание; Йога укрепляет тело и улучшает гибкость; Йога укрепляет концентрацию; Йога помогает учиться жить в данный момент. И это только начало…", — поделилась Кошмал.

Напомним, что ранее актриса уже демонстрировала своим фанам, каких результатов достигла в занятиях йогой.

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Дата публикации
Просмотры
888
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