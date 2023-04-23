Анна Кошмал в обтягивающих лосинах и топе ошеломила мастерским исполнением сложной асаны из йоги

В украинской актрисы Анны Кошмал изрядно стройная и подтянутая фигуру. Держать тело в тонусе знаменитости помогает йога.

В своем Instagram артистка неоднократно показывала, как тренируется и делает сверхсложные асаны. В этот раз Анна опубликовала новый ролик, где продемонстрировала мастерское выполнение упражнения.

На видео Кошмал изображена в обтягивающих черных лосинах и белом спортивном топе. Анна сидела на полу, потом завела одну ногу за голову, пока другая лежала согнута. Также знаменитость немного изогнулась, тем самым продемонстрировав растяжку спинных мышц.

"Мое лучшее лекарство", — подписала видео Анна.

В комментариях подписчики актрисы были по-настоящему удивлены мастерством кумира. Они написали немало комментариев по этому поводу: "Ничего себе, класс!", "красота, что мотивирует", "йога очень классная, почти похожая на гимнастику".

Напомним, Анна Кошмал не только демонстрирует стройную фигуру во время занятий спортом. Недавно звезда устроила пикантный фотосет, где она почти топлес позировала перед камерой.

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