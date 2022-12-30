Анна Кошмал восхитила архивным фото с мамой, которое было сделано 22 года назад в Ялте

Украинская актриса Анна Кошмал вдалась в воспоминания и вспомнила, как еще совсем маленькой отдыхала в Крыму.

Архивным снимком артистка решила поделиться и с поклонниками. В частности, в Instagram-stories знаменитость опубликовала кадр, где она изображена с мамой. На фото, сделанном 22 года назад, Анна вместе с родным человеком позирует на набережной Ялты. Мама держит маленькую будущую актрису за руку, а та тем временем кушает мороженое.

"Мы с мамой. Ялта. 2000 год", – подписала архивный кадр Анна.

Маленькая Анна Кошмал с мамой в Ялте / Фото: instagram.com/smorkovkina

Знаменитость к фото добавила геолокацию, где написано, что Крым – это Украина.

Напомним, недавно в семье Анны Кошмал был праздник. Актриса вместе с мужем праздновала пятую годовщину брака. По случаю праздника знаменитость трогательно поздравила возлюбленного и показала архивные кадры с их свадьбы.

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